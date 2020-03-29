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Тема:

Коронавирус 1 минута назад

29 марта 202021:13

Зеленский сделал заявление в связи с угрозой дефолта

Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал депутатов парламента принять законы, необходимые для получения 10-миллиардного кредита МВФ. Иначе стране грозит дефолт.

В своем видеообращении в Fb Зеленский указал, что из-за коронавируса оказалась на распутье, а принятие 2 важных законов позволит ей получить поддержку финансовых партнеров.

На депутатах как слугах народа лежит серьезная ответственность, подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что ВВП Украины при оптимистическом сценарии распространения коронавируса может сократиться в 2020 году на 5%.

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