"Езжу по гостям". Олимпийская чемпионка Резцова сообщила о нарушении карантина

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова призналась, что не соблюдает режим карантина. Накануне президент РФ Владимир Путин призвал граждан оставаться дома, чтобы избежать распространения коронавируса.



"Карантин я не соблюдаю, езжу по гостям. Что нам будет? Мы с родными ходим по лесу, навестила брата под Владимиром, там природа чистая. Да и как карантин соблюдать-то? Лучше жить как жилось и не забивать себе мозг".



"Вчера начали активно критиковать людей, поехавших на шашлыки. Люди сидят семьями, никому не мешают, — цитирует Резцову "Спорт-экспресс". - Какие они разносчики инфекции? Скоро нам запретят дышать, что ли? Ощущение, что просто хотят побольше запретить".



Напомним, что вспышка коронавируса названа Всемирной организацией здравоохранения пандемией еще 11 марта. Всего в мире заражено инфекцией свыше 660 тысяч человек. Скончалось больше 30 тысяч. В России коронавирус выявлен более чем у полутора тысяч человек.