29 марта 202022:21

Роналду одарил одноклубников "аймаками" за свое удаление в матче Лиги чемпионов

Global Look Press

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду приобрел каждому из своих партнеров по команде дорогостоящий компьютер от Apple в качестве штрафа за свое удаление в одном из матчей.

Речь идет о встрече "Юве" в Лиге чемпионов против испанской "Валенсии" в 2018 году, в котором Роналду получил красную карточку и был удален с поля. Как сообщает Спорт24.Ru, возглавлявший тогда команду Массимилиано Аллегри ввел систему наказания для всех штрафников в виде подарков для всех остальных одноклубников.

Зная об этой мере наказания Роналду долгое время открещивался от своей карточки, потому что считал ее несправедливой.

Но в конце концов он сдался и раскошелился на щедрый подарок — компьютер iMac от компании Apple.

"Да, теперь у каждого из нас есть iMac, — признался вратарь туринцев Войцех Щенсны. — Мы изрядно подождали, потому что Криштиану настаивал, что не делал ничего неправильного, но в итоге спустя два месяца каждый из нас получил по iMac".

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