Роналду одарил одноклубников "аймаками" за свое удаление в матче Лиги чемпионов

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду приобрел каждому из своих партнеров по команде дорогостоящий компьютер от Apple в качестве штрафа за свое удаление в одном из матчей.



Речь идет о встрече "Юве" в Лиге чемпионов против испанской "Валенсии" в 2018 году, в котором Роналду получил красную карточку и был удален с поля. Как сообщает Спорт24.Ru, возглавлявший тогда команду Массимилиано Аллегри ввел систему наказания для всех штрафников в виде подарков для всех остальных одноклубников.



Зная об этой мере наказания Роналду долгое время открещивался от своей карточки, потому что считал ее несправедливой.

Cristiano Ronaldo was sent off for Juventus in the Champions League tonight for this... 🤔



What a joke! pic.twitter.com/7qFD8zwi10