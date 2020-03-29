Украинские министры подали в отставку в разгар пандемии коронавируса

На Украине подали в отставку министры финансов Игорь Уманский и здравоохранения Илья Емец.

Сообщившая об этом в своем Facebook депутат Верховной рады от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко отметила, что второе правительство президента Владимира Зеленского "побило рекорды скорости изменения министров".

Геращенко напомнила, что министры проработали на своих постах всего месяц. Она также обратила внимание на то, что они подали в отставку в разгар пандемии коронавируса.

Геращенко сообщила также, что руководство Верховной рады Украины провело совещание с главами фракций, в ходе которого они встретились с новыми кандидатами на посты министров финансов Сергеем Марченко, здравоохранения Максимом Степановым, а также энергетики и защиты окружающей среды Ольгой Богуславец.

Между тем украинский Минздрав заявил, что за последние 12 часов число зараженных коронавирусом в стране возросло с 418 до 475 человек, погибли десять, выздоровели шестеро.