Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости. Такая информация появилась на сайте кабинета министров.

Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утвержден данным распоряжением.

При этом власти регионов имеют право вносить изменения в список в соответствии с санитарно-эпидемической ситуацией в субъекте из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Документ конкретизирует некоторые позиции, передает РИА Новости.

Из пункта "детские товары" прошлой версии теперь отдельно выделены пеленки, подгузники, бутылочка для кормления, соска-пустышка и крем от опрелостей.

Список "санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей" также был конкретизирован: медицинская маска, антисептик, сухие и влажные салфетки, хозяйственное и туалетное мыло, зубные паста и щетка, туалетная бумага, гигиенические прокладки. Стиральный порошок также отдельно выделен в новом перечне.

Бензин, дизельное топливо и газ, которые ранее были объединены в один пункт, теперь стали тремя отдельными позициями.

В списке сохранились спички, свечи, а также зоотовары, к том числе корма и ветеринарные препараты.