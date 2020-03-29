29 марта 202023:29

"МЮ" может установить рекорд за трансфер Вальверде. "Реал" требует 500 млн евро

Global Look Press

"Манчестер Юнайтед" рассматривает варианты усиления команды в предстоящее трансферное окно. В "МЮ" рассчитывают приобрести уругвайского полузащитника "Реала" Эрнесто Вальверде. Однако эта покупка может обойтись манкунианцам в рекордную сумму.

В "Реале" готовы пойти на продажу юного игрока средней линии, но только за 500 миллионов евро, сообщает ТАСС. Эта сумма прописана в контракте игрока в качестве отступных. Если в "Юнайтед" согласятся на выплату полной суммы, то это может стать новым трансферным рекордом в истории футбола.

Напомним, что на данный момент самую крупную сумму за игрока выплачивал французский "Пари Сен-Жермен", выкупивший у "Барселоны" Неймара. Летом 2017 года "ПСЖ" заплатил за бразильца 222 миллиона евро.

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