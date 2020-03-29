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Коронавирус 19 минут назад

29 марта 202023:38

29 марта дороги и метро Москвы стали свободнее на 70 процентов

фото: Сергей Варшавчик

В воскресенье, 29 марта, в Москве дороги были на 70 процентов свободнее, чем 3 недели назад. В столичном метро пассажиропоток был ниже на 75 процентов, чем год назад. Такие данные сообщили представители пресс-службы департамента транспорта Москвы.

 

Как уточняется, за выходные из Москвы в область выехало и не вернулось порядка 0,14 миллиона машин.

На 21:00 29 марта в сравнении с аналогичным периодом 2019 года пассажиропоток в метро снизился на 75 процентов, в наземном транспорте – на 68 процентов, в пригородных поездах – на 34 процента, в автобусах из области в Москву – на 65 процентов. Число поездок на каршеринге сократилось на 36 процентов, а услугами такси воспользовались на 53 процента меньше москвичей. На дорогах столицы наблюдается снижение на 34 процента от общего количества личного транспорта, дорожно-транспортные происшествия происходят реже на 84 процента, сообщает РИА Новости.

25 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене льготного проезда в общественном транспорте для студентов и пенсионеров. Еще раньше отменили такой проезд для школьников. Помимо этого в столице были введены дополнительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19.

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