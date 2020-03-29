Нурмагомедов-старший: боя Хабиба и Фергюсона в Америке не будет. Ждем всех в России

Отец действующего чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Абдулманап сообщил последние новости о подготовке своего сына к бою против американца Тони Фергюсона. Поединок намечен на 18 апреля.



"Ничего определенного нет. Хабиб готовится к бою в Дагестане. От нас ничего не зависит. Сказали, что боя в Америке не будет, — цитирует Нурмагомедова-старшего РИА Новости. — Ждем всех в России, хотелось бы провести бой здесь. Хабиб сейчас в отличной форме, в лучшей за всю свою карьеру".



Напомним, что накануне глава UFC Дэйна Уайт признался, что у него в распоряжении до пяти площадок, готовых принять турнир UFC 249, главным боем которого и назначена встреча Нурмагомедова и Фергюсона. Уайт хочет провести турнир в США. Одним из предполагаемых мест он также называл Флориду.