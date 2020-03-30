Российская Федерация ограничила движение через госграницу из-за пандемии

Для предотвращения распространения коронавируса Российская Федерация ограничила движение через железнодорожные, автомобильные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границу. Также ограничено движение через сухопутный участок российско-белорусской границы, сообщает правительство России.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку коронавируса COVID-19 нового типа, напоминает РИА Новости. Всего в России сейчас зарегистрировано 1534 случая инфицирования. В РФ уже введен ряд ограничений.

Через государственную границу продолжат пропускать экипажи судов, водителей грузовых автомобилей международного сообщения, поездные и локомотивные бригады, а также персонал, определенный международными соглашениями в сфере железнодорожного транспорта.

Исключения сделаны для граждан РФ, выезжающих в связи со смертью близкого родственника, и иностранцев, которые получили визы в связи со смертью близкого родственника. Запрет также не касается россиян, которые постоянно проживают в Калининградской области и следуют транзитным поездом на основную часть РФ или обратно, а также граждан России, Украины и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территориях некоторых районов Луганской и Донецкой областей Украины, при наличии паспорта гражданина РФ.

В числе исключений пересекать российскую границу смогут и граждане стран СНГ, Южной Осетии и Абхазии, которые прилетели в Россию, а теперь едут на родину.