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Коронавирус 27 минут назад

30 марта 202001:02

ГУ МВД опровергает введение комендантского часа в Московской области

В Московской области не будет вводиться комендантский час в качестве меры нераспространения коронавируса COVID-19. Об этом СМИ сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Как отмечается, комендантский час в Подмосковье не вводился. Полиции полагалось только проинформировать граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции. В отношении этих сотрудников назначена проверка.

Вечером в воскресенье, 29 марта, в Московской области был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса нового типа, напоминает РИА Новости.

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