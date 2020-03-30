Цена нефти марки Brent снизилась до $26,6 за баррель, WTI – ниже $20

Цена марки нефти WTI снижается на 8,52 процента – ниже 20 долларов за баррель. Такое происходит впервые с 2002 года. Стоимость на нефть марки Brent опустилась на 4,65 процента. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 1:40 по московскому времени цена майских фьючерсов на нефть марки WTI падает на 8,52 процента – до 19,98 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent снижается на 4,65 процента и составляет 26,6 доллара за баррель, передает РИА Новости.