COVID-19 в Китае: болеют менее 2,5 тысячи человек, выздоровели 93 процента инфицированных

В Китае число больных коронавирусом снижается с каждым днем. Сейчас в больницах остаются 2 396 человек, 93 процента всех зараженных уже выздоровели. Такие данные сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Согласно последней информации, в материковом Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 81 470, из них 75 770 человек выписаны из больниц после успешного лечения.

Всего по Китаю без учета провинции Хубэй с начала эпидемии было зарегистрировано 13 669 случаев инфицирования, из них 118 – с летальным исходом, смертность составила 0,86 процента. В очаге эпидемии – провинции Хубэй – был зафиксирован 67 801 случай заражения, умерли 3 186 человек, смертность составила 4,69 процента. В городе Ухань смертность составила 5,09 процента. Всего от эпидемии коронавируса в Китае уже умерли 3 300 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией, напоминает РИА Новости. 12 марта государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что пик эпидемии в Китае пройден.