Коронавирус против центробанков: акции падают, несмотря на меры поддержки

Биржевые торги в Японии начались падением ключевых индексов. Nikkei 225 упал на 3,84%. Topix теряет 4,37%. Одним из лидеров падения стали бумаги конгломерата Softbank Group, рухнувшие на 7,74%.

Похожая динамика наблюдается и на других азиатских площадках. Южнокорейский Kospi теряет 2,44%, гонконгский Hang Seng — 2,02%. Shanghai Composite в минусе на 1,17%, ключевой индикатор шэньчжэньской биржи теряет 1,55%.

Единственный индекс, выбивающийся из общей массы — австралийский ASX 200, прибавляющий 2,14%. Правда в пятницу падение индекса составило 5%.

В целом индекс MSCI Asia ex-Japan снизился на 1,33%.

Азиатские инвесторы продолжают следить за тревожными данными по распространению коронавируса: число заболевших в мире уже превысило 720 тыс. человек, умерших — приблизилось к 34 тыс.

“Большой вопрос для рынков заключается в том, хватит ли огромных стимулов, введенных до сих пор во всем мире, чтобы помочь глобальной экономике противостоять экономическому шоку от мер по сдерживанию COVID-19”, — пояснил ситуацию CNBC валютный стратег-аналитик из National Australia Bank Родриго Катриль. Он полагает, что волатильность на рынках будет сохраняться до тех пор, пока не появится определенность о перспективах сдерживания распространения пандемии.