За соблюдением режима изоляции в Москве будет следить "умная" система

В Москве заработал всеобщий режим изоляции. Как ранее сообщил мэр столицы, власти разработают "умную" систему контроля за его соблюдением. Покидать жилище можно только в случае угрозы жизни и здоровью.

Кроме того, разрешены походы в магазин, аптеку или на прогулку с домашним животным, однако уходить далеко от дома нельзя. Движение личного, служебного, специального и общественного транспорта не ограничено, уточняет телеканал "Россия 24". Что касается проездных с определенным сроком действия, то их продлят на пять дней, если пассажир ими ни разу не пользовался.

В Подмосковье подобные ограничения были введены вечером 29 марта.

Больным с легкой формой коронавируса COVID-19, которым разрешено лечиться на дому, бесплатные лекарства доставят бригады "Скорой", сотрудники поликлиник или волонтеры. Такая мера поддержки действует и в Москве, и в области.

Кроме того, власти двух регионов назначили компенсации для безработных. В столице это 19,5 тысячи рублей, в Подмосковье 15 тысяч рублей. Москвичам также будут выдавать спецпропуска для выхода из дома. Но этот документ потребуется только после выхода другого, отдельного постановления.