Мнимый член "Отдела по борьбе с коронавирусом" ответит перед законом

В Москве привлекли к ответственности водителя, который ездил по городу на легковушке с надписью "Отдел по борьбе с коронавирусом".

Автомобиль попал в поле зрения сотрудников ГИБДД не только из-за этого. Световые приборы и светопропускаемость стекол "Лады" не соответствовали требованиям безопасности. Выяснив это по фото и видео в Интернете, полицейские решили остановить автомобиль. Оказалось, ранее водитель не раз нарушал правила дорожного движения, сообщает телеканал "Россия 24".