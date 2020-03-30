Топ-10 богатейших миллиардеров в области образования

Эксперты китайского исследовательского института Hurun составили список Hurun Global Education Rich List 2020, в котором указаны самые богатые миллиардеры в области образования.

Всего в списке оказались 19 миллиардеров в сфере образования, причем 12 из них оказались китайцами.

Общее состояние этих миллиардеров составляет $55 миллиардов. Среднее состояние миллиардера из списка — $2.9 миллиардов. Средний возраст – 55 лет.

Ниже мы расскажем о 10 самых богатых миллиардерах мира в области образования.

10. Ли Хуа и ее отец Ли Гуаньгу

Ли Гуаньгу – председатель совета директоров компании Yuhua Education. Его компания предоставляет услуги частного образования от начального уровня до университетского. Компания работает в трех секторах – сектор детских садов, сектор школьного образования (1-12 классы) и сектор университетского образования. Услуги предоставляются на территории провинции Хенань.

9. Санни Варки

Санни Варки – арабский предприниматель в области образования. Он создал систему образования, в которой могут принимать участие не только люди, имеющие большие деньги, но также и низкооплачиваемые рабочие.

8. Ву Цзунбао

Ву Цзунбао – основатель компании Xinhua Education. Университет Цинхуа является лучшим и крупнейшим техническим вузом Азии. По мнению экспертов, университет не уступает по качеству образования известному американскому Массачусетскому технологическому университету.

7. Ранджан Паи

Раджан Паи – председатель правления Manipal Education and Medical Group. Это одна из ведущих компаний в Индии в области исследований, образования, предоставления медицинских услуг. Компания была основана в 1953 году.

6. Ю Минхонь

Ю Миньхонь – основатель компании New Oriental Education and Technology Group, которая занимается предоставлением услуг в сфере изучения английского языка.

5. Ван Чжэдунь

Ван Чжэдунь – генеральный директор компании offcn, работающей в сфере образования в Китае.

4. Бертил Хульт

Бертил Хульт – основатель центра обучения EF Education First. Проект начинался как языковая школа, которая также предоставляла возможность школьникам поехать на обучение за границу.

3. Чен Сяньдунь

Чен Сяньдунь – основатель компании GSX Techedu, которая предоставляет возможность получения дистанционного обучения по самым разным предметам – китайский язык, английский язык, математика, физика, химия, биология и многие другие.

2. Чжан Бансинь

Чжан Бансинь – основатель и генеральный директор компании TAL, предоставляющей образовательные услуги на территории Китая.

1. Ли Йоньсин и его мать Лю Чжонфень

Ли Йонсин – президент компании Offcn Education Technology, которая предоставляет услуги образования и подготовки к экзаменам для госслужащих.