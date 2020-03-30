10 главных событий предстоящей недели

На этой неделе нас ждут важные события: во-первых, соглашение ОПЕК+ прекратит свое существование, что станет важным моментом для рынка нефти в целом и для российских компаний в частности. Помимо этого, в российской столице объявлен режим обязательной самоизоляции для всех жителей города, а Россия закрывает границу. Все это происходит на фоне того, что во всем мире идет борьба с коронавирусом, а страны докладывают о все новых случаях заражения. Помимо этого, на неделе нас ждет интересная статистика.

Ниже мы расскажем о событиях предстоящей недели подробнее.

Понедельник, 30 марта

- Министры финансов еврозоны обсудят детали использования стабилизационного механизма ESM

Европейский стабилизационный механизм (European Stability Mechanism, ESM) располагает 410 миллиардами евро. Так как ситуация в Европе тяжелая, правительства стран могут принять решение о том, чтобы использовать его для борьбы с негативными последствиями эпидемии коронавируса.

При этом, как отмечают эксперты, ЕС уже пошел на смягчение бюджетного правила для ряда стран.

- РФ закрывает госграницу

Начиная с понедельника Россия временно закрывает границу, причем закрытие распространяется на движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные пункты пропуска. Тем не менее, отмечается, что это ограничение не будет затрагивать грузовое сообщение.

- Москва вводит обязательную самоизоляцию для всех жителей

Начиная с 30 марта в Москве введен режим всеобщей обязательной самоизоляции. В частности, жителям будет разрешено выходить из дома только до ближайшего продуктового магазина или аптеки, а также для того, чтобы выбросить мусор или погулять с собакой, но не более чем на 100 метров от дома. Отмечается, что в будущем планируется введение специальных пропусков для того, чтобы выходить на улицы.

Среда, 1 апреля

- Прекращает действие соглашение ОПЕК+ по ограничению добычи

6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении соглашения по ограничению добычи нефти, что привело к резкому падению цен на нефть. 1 апреля прекратит действие текущее соглашение по ограничению добычи, которое действует с начала 2017 году.

- США опубликуют важную статистику за март

В частности, будут опубликованы такие данные, как число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, уточненный PMI обрабатывающих отраслей, а также ISM обрабатывающих отраслей.

- РФ опубликует важную статистику

В частности, будут опубликованы такие данные, как PMI обрабатывающих отраслей за март и ВВП за четвертый квартал.

- Еврозона опубликует важную статистику

В частности, будут опубликованы следующие данные: уточненный PMI обрабатывающих отраслей за март и безработица за февраль.

Четверг, 2 апреля

- США опубликуют важную статистику за февраль

Будет опубликована следующая информация: торговый баланс, а также заказы на промышленные товары.

- Телеконференция министров иностранных дел НАТО

Изначально планировалось, что встреча министров иностранных дел стран НАТО пройдет в Брюсселе. Однако из-за эпидемии коронавируса многие совещания, в том числе и на министерском уровне, проходят в формате телеконференций.

Пятница, 3 апреля

- США опубликуют статистику за март

Будет опубликована следующая информация: число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, а также безработица.