ЦБ Китая неожиданно снизил ставку по операциям обратного РЕПО

Центральный банк Китая в понедельник неожиданно снизил ставку по операциям обратного РЕПО на 20 базисных пунктов, стремясь поддержать экономику, пострадавшую от пандемии коронавируса.

Народный банк Китая снизил ставку по 7-дневным операциям обратного РЕПО с 2,40% до 2,20%, сообщается на сайте центробанка.

В понедельник регулятор влил в финансовую систему 50 миллиардов юаней (7 миллиардов долларов) в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО.

Советник Народного банка Китая Ма Цзюнь заявил государственным СМИ, что по-прежнему сохраняется достаточно возможностей для корректировки денежно-кредитной политики, и решение по ставке было принято с учетом возвращения китайских компаний к работе, глобальной ситуации с коронавирусом и ухудшения внешнеэкономической среды.

Ожидается, что экономика Китая, вторая по величине в мире, резко сократится в первом квартале, поскольку вспышка коронавируса подорвала деловую и потребительскую активность.