Fitch понизило рейтинг Великобритании в связи с ростом долга из-за коронавируса

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Великобритании в национальной и иностранной валютах с "AA" до "АА-", заявив, что уровень долга будет расти в связи со вспышкой коронавируса.

Прогноз по рейтингам "негативный", что означает возможность дальнейшего снижения.

"Понижение рейтинга отражает значительное ослабление государственных финансов Великобритании, вызванное воздействием вспышки COVID-19 и смягчением налогово-бюджетной политики", — говорится в сообщении Fitch.

"Понижение рейтинга также отражает глубокий краткосрочный ущерб для экономики Великобритании, вызванный вспышкой коронавируса и сохраняющейся неопределенностью относительно торговых отношений между Великобританией и ЕС после Brexit", — заявило агентство.

Fitch ожидает, что экономика Великобритании в 2020 году сократится почти на 4% из-за мер по борьбе с распространением вируса. В 2021 году ожидается рост ВВП примерно на 3%, если меры по сдерживанию коронавируса будут смягчены во втором полугодии 2020 года.

Канцлер Казначейства Великобритании Риши Сунак объявил о ряде стимулирующих мер, чтобы попытаться предотвратить всплеск безработицы в условиях пандемии.

Банк Англии снизил базовую процентную ставку до рекордно низкого уровня в 0,1%. Регулятор также расширил свою программу покупки облигаций на 200 миллиардов фунтов стерлингов.

Fitch заявило, что хотя стимулирующие меры необходимы, теперь оно ожидает, что государственный долг Великобритании вырастет до 94% ВВП в 2020 году и 98% в 2021 году с 84,5% в 2019 году.

"В среднесрочной перспективе мы ожидаем, что государственный долг достигнет пика на уровне значительно выше 100% ВВП после 2025 года при условии постепенного сокращения бюджетного дефицита и тенденции роста ВВП на 1,6%", — отмечается в сообщении агентства.