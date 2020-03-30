В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

В Москве скончались еще двое пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главврач ЦКБ № 40 Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Главврач пояснил, что одному скончавшемуся пациенту было 80 лет, у него была сердечная недостаточность, пневмония, больной провел четверо суток на аппарате ИВЛ. Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.

Как сообщалось, в Москве заработал всеобщий режим изоляции. Покидать жилище можно только в случае угрозы жизни и здоровью. Кроме того, разрешены походы в магазин, аптеку или на прогулку с домашним животным, однако уходить далеко от дома нельзя.

Движение личного, служебного, специального и общественного транспорта не ограничено. Что касается проездных с определенным сроком действия, то их продлят на пять дней, если пассажир ими ни разу не пользовался. В Подмосковье подобные ограничения были введены вечером воскресенье, передает телеканал "Россия 24".

По словам мэра столицы, власти разработают умную систему контроля за соблюдением карантина.

В конце 2019 года в КНР произошла вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания, которая распространилась на 160 стран. 11 марта ВОЗ признала вспышку COVID-19 пандемией.

Согласно последним данным, в мире инфицировано более 630 тысяч человек, почти 30 тысяч человек стали жертвами вируса. В России зарегистрировано 1534 случая заражения, восемь пациентов умерли.

Скорость распространения COVID-19 по планете растет. За сутки в мире им заразились более 75 тысяч человек. Лидируют по числу выявленных случаев США – более 140 тысяч заразившихся.

Больше всего погибших в Италии, там смертность составляет 11 процентов. На Апеннинах коронавирус унес более 10 тысяч жизней. COVID-19 уже проник более чем в 200 стран, в том числе в самые отдаленные островные государства. Общее число заразившихся на данный момент превысило 727 тысяч. Более 34 тысяч человек погибли.