Россия на самоизоляции: чиновники призывают набраться терпения

Ограничения в связи с коронавирусом COVID-19 действуют во всех регионах России. Также на местах решают, как быть с нарушителями.

Закрыты кафе, рестораны, торговые центры. Не работают спортклубы. Когда погода за окном соблазняет к прогулке, но велосипед заперт на балконе, остается одно — крутить колеса дома. Подает пример глава Удмуртии.

"Хочу поддержать всех, у кого есть желание и кто находит возможности заниматься спортом дома. Сегодня у меня отличная тренировка, качу непростую трассу, так что придется попотеть", — говорит Александр Бречалов, глава Удмуртии.

И все же многие готовы рискнуть своим да и чужим здоровьем: один из пляжей вблизи Владивостока забит посетителями. Работают шашлычки, люди гуляют.

"Конечно, у нас появляется желание пойти в общественные места, где-то собраться с друзьями, но давайте будем внимательными к себе, своим близким. Убедительная просьба в это время находиться дома или на даче", — призывает Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

В Оренбургской области решили строго наказывать нарушителей карантина. Малый бизнес поддержат льготами и отсрочками платежей. Но тем, кто продолжит из-под полы торговать и развлекать, навстречу точно не пойдут.

"Уже сегодня не должна работать сфера развлечений, кафе, бары, рестораны, кальянные, развлекательные и торговые центры. К тем предпринимателям, которые будут нарушать этот запрет, будем принимать самые строгие меры", — обещает Денис Паслер, губернатор Оренбургской области.

На недобросовестных работодателей жалуются и жители Самары, которые были бы рады соблюдать карантин. Минтруда получило 800 сообщений от тех, кого принуждают ходить на работу без явной на то необходимости.

"Отдельно хочу напомнить работодателям: коллеги давайте все вместе чувствовать ответственность за распространение коронавируса, давайте вместе позаботимся о здоровье каждого человека и общества в целом", — говорит Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области.

Чем может обернуться беспечное отношение к карантину, увы, теперь знают в Калининградской области. Это третий в стране регион после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству жителей, недавно вернувшихся из-за границы. Самоизоляцию соблюдали не все.

"Наши медики готовы к любому развитию событий. Закуплены необходимые лекарства, средства дезинфекции, оборудование. В области 200 рабочих аппаратов искусственной вентиляции легких. Ежедневно наши лаборатории делают до 300 анализов на выявление вируса, на следующей неделе еще увеличим эти мощности", — рассказывает Антон Алиханов, губернатор Калининградской области.

У медиков и на Ямале прибавилось работы. Все, кто посещают потенциально больных на карантине, получат дополнительные выплаты. Пока в регионе подтвержденных случаев заражения нет.

"Я очень признателен нашим врачам, медсестрам, фельдшерам за их работу. Сегодня принято решение, что медицинские работники будут получать стимулирующие выплаты — соответственно 70 тысяч, 50 тысяч и 30 тысяч рублей", — объясняет Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО.

А вот в Тверской области есть случаи заражения, но есть и выздоровевшие. 11 дней они находились на лечении. В регионе действует режим повышенной готовности.

"Идет работа по формированию необходимых больничных мест, в регион поставляются дополнительное медицинское оборудование, создан дополнительный запас лекарств", — сообщил Игорь Руденя, губернатор Тверской области.

Не добавлять работы врачам и оставаться дома призвал и глава Татарстана.

"У меня огромная просьба ко всем татарстанцам: берегите себя, берегите близких! Конечно, нам придется находиться в некой изоляции дома, но есть телевидение, есть книги. Мы найдем, чем себя занять", — обратился к жителям глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Культурной столице — культурный досуг дома. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки, заправки, гостиницы, транспорт и вся социальная и медицинская сферы.

"Обращаю внимание потенциальных гостей Санкт-Петербурга: наши памятники, ночные клубы, рестораны и спортивные объекты будут не доступны в этот период", — напомнил Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.

Чиновники призывают набраться терпения — неделя на самоизоляции пролетит быстро. А жизнь и здоровье стоят дороже сиюминутного порыва нарушить карантин.