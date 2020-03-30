УЕФА борется за футбольный сезон. Европа будет играть летом

Европейский союз футбольных ассоциаций рассчитывает завершить нынешний сезон в континентальных национальных чемпионатах в течение лета – до конца августа. Исходя из этого посыла сезон-2020-2021 будет сокращен. Как это произойдет, пока не вполне ясно, УЕФА создал для проработки вопроса рабочую группу.

По мнению футбольных функционеров Старого Света, такого рода меры смогут помочь минимизировать деструктивное воздействие пандемии коронавируса на европейский футбол, сообщает английская The Times. При этом считается, что это только один из нескольких сценариев, разрабатываемых чрезвычайной рабочей группой УЕФА.

Специальная группа намерена завершить работу по реструктуризации календаря в течение ближайшего времени, ориентируясь на самые последние данные по ситуации с пандемией в странах Европы и оценивая ее последствия для континентального футбола.