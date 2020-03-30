Полотенце Коби Брайнта ушло с молотка за 30 тысяч долларов

Полотенце, которое находилось на плечах американского баскетболиста Коби Брайнта во время его прощальной речи после заключительного матча за "Лос-Анджелес Лейкерс", было продано на аукционе.

В 2016 году, когда Коби покидал площадку после своей речи, один из болельщиков стянул полотенце с его плеч, а затем продал его на аукционе за 8,3 тысячи долларов. Как сообщает CNN, теперь же на аукционе удалось выручить за это полотенце 30 тысяч долларов.

Напомним, Брайант погиб в воскресенье, 26 января. Вертолет разбился близ города Калабасас, на борту находились, помимо баскетболиста, его 13-летняя дочь и друзья семьи. Коби было 41 год, у него осталась жена и три дочери.