Молодая пара сбежала из инфекционной больницы во Владивостоке

Молодые супруги из Уссурийска сбежали из инфекционной больницы во Владивостоке. Теперь их разыскивает полиция. Об этом сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что 27 марта нарушители прибыли в столицу Приморья из Израиля. Они летели транзитным рейсом через Москву. Во время осмотра в аэропорту у путешественников не было выявлено никаких настораживающих симптомов, поэтому их отправили на "самоизоляцию" в Уссурийск. Спустя какое-то время, уже находясь дома, пара почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь.

В результате они были доставлены в инфекционную больницу Владивостока. Там они находились в ночь на 28 марта, а затем самовольно покинули медучреждение. Сейчас ведется их розыск. Супругам грозит административная ответственность за нарушение правил соблюдения карантина.