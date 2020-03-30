Власти Подмосковья озвучили размер поддержки безработным

Граждане, потерявшие работу из-за коронавируса получат дополнительную финансовую поддержку, которая, включая выплаты по безработице, составит 15 тысяч рублей.

“Основная цель выплат — поддержать тех, кто потерял работу именно сейчас, из-за коронавируса. Новое, дополнительное пособие в 15 000 рублей получат те, кто в этом году работал не менее 60 дней, неважно с записью в трудовой или по договору, если только вас не уволили за дисциплинарный проступок”, — пояснил в своем аккаунте в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кроме того, как сообщает Интерфакс со ссылкой на Администрацию Московской области, безработные, которых направили на обучение, продолжат получать стипендию.

Как писали ранее Вести.ру, власти Москвы усилили меры по борьбе с распространением коронавируса, объявив о всеобщем режиме самоизоляции с 30 марта. Вслед за столицей на аналогичные меры пошли и власти Подмосковья.

При этом как отметил Андрей Воробьев в соцсети, никакие удостоверения для поездок на работу “пока не нужны”. “На работу, отвезти продукты родственникам, в банк, в налоговую инспекцию — можно ехать просто так. Другое дело — просим подумать, срочная ли это поездка или ее можно отложить и решить проблему с помощью служб доставки, удаленным способом через личный кабинет и так далее”, — пояснил губернатор.