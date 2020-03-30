Ушел из жизни известный писатель Юрий Бондарев

29 марта скончался известный общественный деятель, писатель-фронтовик и уроженец Орска Юрий Васильевич Бондарев. Ему было 97 лет, передает ГТРК "Оренбург".

Комсомольская молодость и детство Юрия Васильевича пришлись на период ВОВ. Он был настоящим патриотом, и с готовностью пошел на фронт, как только ему позволил возраст. Принял участие в освобождении Чехословакии и Украины, а также в боях под Сталинградом.

Война оставила глубокий след в жизни автора, став при этом одним из ключевых лейтмотивов его творчества. Его произведения "Горячий снег", "Батальоны просят огня" и многие другие уже успели стать классикой советской литературы. У Бондарева всегда была активная гражданская позиция, и он был до конца верен своей родине и своим идеалам. Таким его и будут помнить соотечественники.