"Спартак" выиграл виртуальную Лигу футбольной популярности

Московский "Спартак" оказался победителем весьма интересного проекта, который был проведен в межсезонье, связанное с пандемией коронавируса. 64 команды из 24-х стран Европы виртуально разыграли лидирующие места по популярности среди болельщиков континента. "Спартак" вышел в финал и победил.

Лига футбольной популярности, которую учредило интернет-издание Les Sondages Sports, включила в себя 64 самых известных клуба Старого Света. Участники были поделены на 16 групп по четыре команды, за каждый из них голосовали болельщики. В стадию плей-офф вышли победители групп по итогам голосования.

Россию представляли московские "Спартак", "Локомотив", ЦСКА и питерский "Зенит". "Красно-белые" оказались наиболее популярными из всех клубов нашей страны среди поклонников футбола и "Спартак" оказался в финале голосования, где его заочным соперником был шотландский "Селтик". В финале москвичи набрали 63,1% голосов и стали победителями виртуального турнира популярности.