Простой обойдется торговым центрам в 50-100 млн рублей в день

Российский совет торговых центров (РСТЦ) оценил потенциальные потери участников рынка от мер, предпринимаемых для борьбы с распространением коронавируса. Как сообщил ТАСС президент совета Булат Шакиров, отечественным торговым центрам вынужденный простой обойдется в 50-100 миллионов рублей ежедневно.

“Я боюсь считать цифры, которые выходят у арендаторов, потому что это выручка и обороты, которые также измеряются сотнями миллионов рублей”, — добавил Шакиров.

При этом глава РСТЦ отметил, что уже сейчас задолженность торговых центров перед кредитными организациями превышает 2 триллиона рублей. По мнению Шакирова, ситуация будет развиваться в геометрической прогрессии.

При этом собеседник ТАСС отметил, что предлагаемые Минпромторгом полугодовые кредитные и налоговые каникулы участников рынка не спасут — торговым центрам нужна не отсрочка, а отмена налогов. А также реструктуризация кредитов в банках с госучастием. По словам Шакирова, основными кредиторами владельцев ТЦ выступают Сбербанк и ВТБ.

“Из более 200 торговых центров только в одной Москве, я практически ни одного не знаю, у которого нет кредита перед Сбербанком или ВТБ. Если им эта отсрочка не будет предоставлена, они не смогут пойти на переговоры с арендаторами”, — пояснил Шакиров. Он отметил, что арендаторы не смогут платить за используемые площади из-за отсутствия торгового оборота, торговые центры, соответственно, останутся без денег и не смогут платить контрагентам. А в итоге все может закончиться увольнением сотрудников: если ТЦ объявят о банкротстве, работу потеряют 2 — 3,5 тыс. человек. В связи с этим, глава РСТЦ выразил надежду на то, что хотя бы по двум ключевым направлениям будут приняты необходимые решения.