Финансовый директор Jefferies Group умер от осложнений коронавируса

Финансовый директор Jefferies Group LLC Перегрин "Пег" Бродбент умер от осложнений коронавируса, говорится в сообщении американского инвестиционного банка, опубликованном в воскресенье. Бродбенту было 56 лет.

Тери Гендрон, финансовый директор Jefferies Financial Group, назначена временным финансовым директором Jefferies Group LLC, говорится в заявлении компании.

Бродбент стал финансовым директором компании в 2007 году после 16 лет работы в Morgan Stanley.

"Потеря Пега невероятно личная для нас, поскольку он был членом нашей большой семьи. Уже более десятка лет Пег был нашим финансовым директором и партнером, а также помогал нам строить Jefferies", — говорится в совместном заявлении генерального директора Jefferies Рича Хэндлера и президента Брайана Фридмана.

Бродбент стал первым топ-менеджером в финансовой отрасли, умершим от коронавируса.

Число умерших от коронавируса в США в субботу превысило 2100 человек. В стране зарегистрировано более 123 тысяч случаев заражения COVID-19, что больше, чем в любой другой стране мира.