Задержана женщина, распространявшая фейк о смерти кузбасского студента от коронавируса

В Тыве полицейские задержали женщину, распространявшую ложную информацию о гибели кузбасского студента от коронавирусной инфекции. Против нарушительницы оставили административный протокол. Теперь ей придется выплатить штраф до 100 тысяч рублей, передает ГТРК "Кузбасс".

Отметим также, что региональные власти запустили новый проект "Самоизолента" для всех, кто находится на карантине или работает удаленно. Жители региона выкладывают фотографии и видео в социальных сетях. Победителей будут выбирать каждую неделю.