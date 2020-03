Фергюсон – Хабибу: запрет на поездки не помешает мне надрать тебе задницу

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон обратился к чемпиону UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову. Их бой должен состояться 18 апреля, но промоушен до сих пор не определился с местом.

"18 апреля приближается, а ты прячешься в России, – написал Фергюсон в Twitter. – Запрет на поездки не помешает мне надрать тебе задницу – Не используй это в качестве оправдания для отказа от боя", – подытожил американец.

April 18 Is Getting Close @TeamKhabib & You’re Hiding In Russia. Travel Bans Will Not Prevent Me From Whoopin’ That Ass. Don’t Use It As An Excuse To Back Out. You Have Been Sent Many Locations, Send Us 1. Still My Bitch #DefendorVacate MF ⚾️ -CSO- 🇺🇸🏆🇲🇽 #ufc249 @ufc @danawhite pic.twitter.com/TVQH4mnG2e