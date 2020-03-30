Правительство Украины ухудшило прогноз по инфляции

В рамках подготовки поправок в бюджет Украины на 2020 год, власти скорректировали макропрогноз в сторону ухудшения. В связи с негативным влиянием эпидемии коронавируса, инфляция, как теперь предполагает кабмин страны, составит в 2020 году 8,7%, тогда как ранее прогнозировался рост цен на 5,5%. Хуже придется и гривне: в предыдущем прогнозе предусматривалось, что ее среднегодовой курс по отношению к доллару США составит 27 грн/$. Теперь же перспективы украинской валюты оценивают в 29,5 грн/$.

“Возможно, не всеми цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации”,- написал в своем Telegram-канале глава украинского кабмина Денис Шмыгаль.

Снижен прогноз и по номинальному ВВП: с 4,51 трлн гривен до 4 трлн. Ожидания по безработице ухудшились с 8,1% до 9,4%. Прогноз по среднемесячному размеру заработной платы ухудшился с 12,5 тысяч гривен до 11 тысяч. Это, с учетом инфляции, близко к уровню 2019 года.

Шмыгаль отметил, что при подготовке обновленного прогноза эксперты Минэкономики страны консультировались с коллегами из Минфина, Нацбанка Украины и МВФ.

При этом, как заявила депутат от фракции “Слуга народа” Ольга Василевская-Смаглюк, ухудшенный прогноз предполагает падение ВВП Украины на 3,9%. А нынешний бюджет сверстан из расчета потенциального роста на 3,7%. Дефицит бюджета вырос с 2,1% ВВП до 6%. И это согласовано с МВФ.