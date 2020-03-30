Мишустин: основная задача правительства - работать на опережение

Главная задача сейчас заключается в работе на опережение, чтобы минимизировать распространение коронавируса в России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он призвал не снижать темпы борьбы с заболеванием.

Глава правительства напомнил, что с 30 марта в стране началась нерабочая неделя.

"Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее дома в режиме самоизоляции, а те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространить этот опасный вирус и заражать им других", — сказал Мишустин.

Мишустин подчеркнул, что мониторинг ситуации осуществляется в режиме реального времени, и все решения президента и правительства, которые были приняты, абсолютно оправданы. Их цель - максимально защитить россиян, чтобы система здравоохранения справлялась с лечением заболевших.

Как сообщает "Россия 24", глава правительства подчеркнул, что меры дают свои результаты. "Сейчас главное — не снижать этот темп и усиливать нашу работу", — указал Мишустин. Также он напомнил, что в России ужесточается ответственность за нарушение карантина. Кабмин одобрил соответствующие поправки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении всеобщего режима самоизоляции. Разрешены походы в магазин, аптеку или на прогулку с собакой, но уходить далеко от дома нельзя.