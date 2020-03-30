В Роскачестве назвали лучшие приложения с медицинскими консультациями

Российская система качества — "Роскачество" — совместно с ФГБУ "Национальный институт качества" Росздравнадзора исследовало 20 приложений (по 10 для iOS и Android), через которые россияне могут дистанционно получить медицинские услуги, и назвало лучшие из них.

Требованиями для включения в исследование были популярность (у приложения должно быть больше 1000 установок на Android и не менее 50 оценок в App Store), а также функциональность — возможность проводить удаленные первичные консультации "врач-пациент" на русском языке. Качество программ оценивалось по 47 критериям, включающим различные аспекты удобства использования, функциональности, надежности информационной безопасности.

В итоге лучшими признали приложения SmartMed, "Доктор Рядом Телемед" и "Яндекс.Здоровье" на iOS, а также "Доктор Рядом Телемед", SmartMed и "Яндекс.Здоровье" на Android. Больше всего функций доступно на iOS в ONDOC, а на Android — в "Яндекс.Здоровье". Максимальный балл за удобство получили "Онлайн Доктор" на iOS и DocDoc на Android.

Подробно с результатами оценки приложений для различных платформ можно ознакомиться по этой ссылке. В Роскачестве подчеркивают, что качество самих медицинских услуг, оказываемых через приложения, пока не изучалось — этому посвятят одно из исследований в будущем.

Во время карантина при недомогании и в отсутствие тяжелых симптомов использование телемедицинских приложений — хорошая альтернатива посещению медицинских учреждений, которые и так могут быть перегружены. При этом пока, по оценке экспертов, в России лишь около 3% рынка услуг в сфере здравоохранения приходится на телемедицину.