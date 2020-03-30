Берегитесь, BMW и Mercedes: представлен новый премиум-седан Genesis G80

В Южной Корее дебютировало третье по счету поколение седана, который стал совершенно новым - от платформы и моторов до внешности и архитектуры салона. Премьеру назвали "цифровой": дебют состоялся в рамках онлайн-трансляции.

Новый седан в Genesis считают ключевым воплощением основных фирменных ценностей, среди которых с некоторых пор числится и оригинальный экстерьер. Дебютировавшая на кроссовере Genesis GV80 оригинальная оптика в сочетании с фирменной решеткой радиатора окажутся достоянием всех будущих "Дженезисов", и G80 исключением не стал.

Четырехдверка с куда более динамичным, чем раньше, силуэтом примерила 20-дюймовые колеса, новые бамперы и внушительные выштамповки по бортам, а в основе новинки лежит принципиально иная платформа, уже известная по кроссоверу. Genesis G80 лишь 5 мм не дотянул до 5-метровой длины, в ширину вытянулся на 1 925 мм, а в высоту - на 1 465 мм, при этом колесная база на 10 мм превысила 3-метровый порог. И это, пожалуй, все основные характеристики, которые в Genesis рискнули обнародовать (если не считать массы, уменьшившейся на 110 кг по сравнению с предыдущим поколением).

Правда, кое-что стало известно и о моторах. Их три: два бензиновых и один дизель, и все они снабжены турбонаддувом. Рядная "четверка" объемом 2,5 л развивает 304 л.с. и 421 Нм, 3,5-литровый V6 - 380 л.с. и 530 Нм, отдача же дизеля объемом 2,2 л заявлена на уровне 210 л.с. С какими коробками передач предстоит работать двигателям, пока не уточняется, но весьма вероятно, что вариант будет только один - 8-диапазонный автомат. А вот система полного привода и пневмоподвеска станут опциями.

Сдержанный интерьер составлен по большому счету из тех же "кирпичиков", что и салон GV80 - две модели разделили, скажем, блок климат-контроля, 14,5-дюймовый экран мультимедийной системы, контроллер с сенсорной панелью для рукописного ввода и 12,3-дюймовую приборную панель (которая обзавелась 3D-режимом). Но рулевое колесо у седана свое, более традиционной формы - четыре спицы вместо двух.

В наборе оснащения для обеспечения премиального уровня комфорта значатся активная система шумоподавления, мультиконтурные кресла с семью воздушными камерами, трехзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция заднего дивана, акустика Lexicon и панорамное остекление. Отделывать интерьер предполагается натуральными кожей и деревом. Кроме того, седану обещаны и новые водительские ассистенты вплоть до автопилота 2 уровня.

В продаже Genesis G80 уже появился: на домашнем рынке дилеры бренда открыли прием заказов. В других странах седан обоснуется во второй половине года, причем первыми станут США. Возможно, следом стартуют продажи G80 и в России, где дореформенная четырехдверка оценивается в минимальные 2 810 000 рублей.