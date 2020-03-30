Сидим дома: Мурманская область перешла на режим всеобщей самоизоляции. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, сообщает ГТРК "Мурман".

Введение режима означает, что всем гражданам рекомендуется максимально ограничить свои выходы из дома. Покидать жилище можно, только если вы идете в продуктовый магазин либо аптеку, выносите мусор или направляетесь в медицинское учреждение для получения экстренной помощи. Кроме того, разрешается выгуливать собаку, но на расстоянии не более ста метров от дома. Если ваш работодатель не смог обеспечить переход на дистанный режим работы, вы можете доехать до вашего рабочего места.

Как заявили в своем обращении в штабе, только соблюдая строгий режим самоизоляции, можно попытаться повлиять на распространение инфекции. Уточняется, что речь идет об ограничении передвижений по всему региону. Режим вступает в силу сегодня, 30 марта, с 12 часов дня.

Жителям, которые все-таки вышли на улицу, необходимо следить за дистанцией с окружающими: не менее полутора метра. Контроль за соблюдением режима будут вести сотрудники правоохранительных органов.

По последним данным, в Мурманской области пять подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Ранее было принято решение закрыть въезд в четыре населенных пункта области: Ковдор, Мончегорск, Териберка и Ура-Губа.