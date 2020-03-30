Власти ввели контроль над финансовым состоянием системообразующих предприятий страны

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о мониторинге финансово-экономического состояния системообразующих предприятий страны.

"Я подписал распоряжение, согласно которому Минпромторг и другие министерства должны заниматься отслеживанием их состояния", — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами (цитата "Интерфакс").

Впервые список системообразующих предприятий был создан в кризис 2008-2009 годов. Тогда крупные компании из-за финансового кризиса потеряли доступ к кредитам на рынке, и государству пришлось организовать их поддержку.

В 2014-2015 годах, после ослабления рубля на фоне подешевевшей нефти и геополитических рисков, чиновники вернулись к списку системообразующих организаций, периодически рассматривая на заседаниях правкомиссии вопросы оказания поддержки этим компаниям.

Правительство России из-за коронавируса увеличило в 3 раза количество системообразующих компаний страны.

Ранее в список входили 200 крупнейших компаний и банков, большинство из них – с государственным участием. В списке были и крупнейшие продовольствнные и аптечные торговые сети - X5, "Аптечная сеть 36,6", "Ригла".

Прибыль этих организаций обеспечивает более 70% совокупного национального дохода России, а численность занятых превышает 20% от общего количества занятых в экономике страны.

Сейчас в список включены почти все авиакомпании, аэропорты, продовольственные и непродовольственные торговые сети, сети общепита — "ВкусВилл", "Ашан", "Леруа Мерлен", IKEA, McDonald’s, Burger King, "М.Видео", "Спортмастер" и другие. Увеличено и количество строительных компаний: в списке появились "Автобан" и "Мостотрест".

Эти организации теперь будут под постоянным контролем властей. Правительство РФ постоянно контролирует ситуацию предприятий и банков из списка и при необходимости предоставит необходимую помощь.