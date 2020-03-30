Доллар превысил 80 рублей впервые за неделю, евро подскочил выше 89 рублей

Доллар и евро начали торги на Московской Бирже с активного роста. Курс американской валюты превысил 80 рублей впервые за неделю. Евро в ходе торгов преодолел отметку 89 рублей впервые с 19 марта.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 80-80,85 рубля. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 80,12 рубля, повысившись на 1,3 рубля относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 88,62 рубля — это на 88,11 копейки выше отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 1,11 рубля до 83,95 рубля.

Цены на нефть резко снизились в понедельник, поскольку пандемия коронавируса подрывает спрос на топливо.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск упала на 6,6% и составила $23,29 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 4,7% до $20,49 за баррель.