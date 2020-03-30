Профсоюз игроков предлагает заменить Кубок Гагарина Кубком Открытия

Бывший известный российский хоккеист, ныне возглавляющий профсоюз игроков КХЛ Андрей Коваленко считает, что в связи с фактической отменой результатов минувшего сезона лиги имеет смысл рассмотреть замену розыгрыша Кубка Гагарина матчами за Кубок Открытия на старте нового чемпионата.

"Предложение нашего профсоюза – в качестве исключения максимально усилить роль Кубков Открытия, — цитирует Коваленко интернет-издание Russia-Hockey. – Например, в конце августа или начале сентября в серии до двух-трёх побед действующие победитель регулярного чемпионата и обладатель Кубка Гагарина-2019 разыгрывают Кубок Гагарина-2020".

По мнению главы профсоюза такая серия между столичным ЦСКА, как действующим обладателем Кубка Гагарина, и казанским "Ак Барсом", как второго вслед за армейцами клуба прошедшего чемпионата, привлечёт дополнительное внимание к хоккею и позволит сохранить сезон-2019-2020 для истории.

"Кстати, такой же сценарий предлагаем и в других лигах. Условно, в МХЛ Кубок Харламова разыгрывают Санкт-Петербург и "Локо", в ВХЛ Кубок Петрова — "Звезда" и "Сарыарка" и так далее", — отметил Коваленко.