Сенников призвал аннулировать результаты футбольного сезона

Бывший защитник столичного "Локомотива", экс-игрок сборной России Дмитрий Сенников заявил, что из-за распространения коронавируса COVID-19 нужно аннулировать результаты сезона-2019/20 в российской премьер-лиге.

"Возобновить матчи в середине лета? Обычно в июле у нас начинается новый чемпионат, но в принципе, наверное, это реально, – приводит слова Сенникова Rusfootball.info. – Однако надо учитывать, что много непонятного здесь, поскольку многое тут еще зависит и от проведения еврокубковых матчей".

По словам футболиста, для собственного успокоения можно доиграть чемпионат и выявить победителя, но самый реальный вариант – аннулировать результаты нынешнего сезона.

Из-за распространения коронавируса COVID-19 чемпионат России приостановлен до 10 апреля, однако пауза может быть продлена. По мнению главы премьер-лиги Сергея Прядкина, это произойдет не раньше 24 апреля.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 199 стран и территорий. Заболевших при этом уже порядка 723 тысяч человек, из которых 34 тысячи скончались.