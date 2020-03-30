Цена нефти снизилась до 20-летних минимумов

В понедельник цена нефти на мировых биржах обновила рекорды падения, наблюдавшиеся с 6 марта 2020 года, когда распалась сделка ОПЕК+ крупнейших стран-нефтепроизводителей по балансировке добыче.

Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала на 7,8% до $23,1 за баррель (майские контракты), но к 10:35 мск цена скорректировалась до $23,28, согласно данным биржи. Это на 7% ниже закрытия предыдущих торгов.

В последний раз такая цена была в ноябре 2002 года.

Цена американского эталона WTI снижалась в понедельник на 6% до $20 за баррель, но к 10:35 мск остановилась на $20,3 (-%5,9).

Цена снижается по мере приближения 1 апреля — официальной даты окончания сокращения добычи странами альянса ОПЕК+. К этому событию добавляется глобальная статистика о росте количества заболевших коронавирусом COVID-19 – страны готовы ввести новые ограничения, что сократит спрос на топливо.

"Это серьезная начавшаяся перестройка нефтяного рынка", — отметил главный экономист корпорации развития "ВЭБ-РФ" Андрей Клепач на онлайн-форуме "Следующие 20 лет". По его словам, основная конкуренция контрактов начнется с апреля.