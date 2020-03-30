Курорты Сочи покинули около 30 тысяч туристов

Сочи покинули около 30 тысяч туристов. Еще около 20 тысяч все еще остаются на курорте. Несколько организованных групп покинет регион 30 марта. В первую очередь это связано с запретом на прием постояльцев для отелей, гостиниц и санаториев до 1 июня, передает ГТРК "Кубань".

"Мы благодарим всех, кто нас и услышал, отнесся к ситуации пониманием и своевременно поменял свои планы. Согласно данным мониторинговых групп, количество отдыхающих уменьшилось вдвое. Однако нам необходим дополнительный контроль над частным сектором", — прокомментировала директор Департамента курортов и туризма Сочи Светлана Батяйкина.

Она заявила о том, что мониторинговые группы выявили факты бронирования жилья в Сочи через интернет-сайты. Материалы уже направлены в ФАС и прокуратуру города для принятия соответствующих мер.

Напомним, в Сочи запретили все массовые мероприятия. В городе закрыты все парки, кинотеатры, образовательные учреждения, заведения общепита, горнолыжные курорты и торговые центры. Власти еще раз обращают внимание, что это время необходимо для самоизоляции, чтобы минимизировать угрозу дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Отметим, новых случаев заражения коронавирусом на Кубани не зарегистрировано. На 30 марта проведено уже 8954 лабораторных исследования на новую инфекцию, из них 17 оказались положительными. 14 пациентов остаются на лечении в крае, одна женщина, находившаяся на Кубани проездом – в Москве. Два человека выздоровели и выписаны домой. Всего на сегодняшний день в медицинские организации обратилось 404 человека с подозрением на COVID-19, в том числе 75 детей. Из них продолжают стационарное лечение 173 человека, включая 50 детей, – сообщили в региональном министерстве здравоохранения. На домашнем карантине под наблюдением врачей поликлиник находятся 2892 кубанца. В обсерваторах размещены 42 человека – три в Краснодаре и 39 в Сочи. Состояние у всех удовлетворительное, — уточняет пресс-служба администрации Краснодарского края