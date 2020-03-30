Столичное метро начало дезинфекцию вентиляционных шахт

В московском метро начали проводить дезинфекцию вентиляционных шахт. Как сообщили в пресс-службе московского метрополитена, обработка проводится генераторами горячего воздуха с дезинфицирующим средством.

Отмечается, что один генератор дезинфицирует до 6 тысяч кубических метров, эффективность паровой обработки очень высока.

Кроме того, в системе местной вентиляции, обеспечивающей воздухом служебные помещения станций, ведется промывка и замена фильтров. Теперь фильтры меняют в два раза чаще, а вентиляционные установки регулярно моются.

Воздух в столичной подземке очищают несколько раз в час 500 точек воздухозабора и воздуховыброса.