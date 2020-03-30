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Коронавирус 6 минут назад

30 марта 202010:58

Столичное метро начало дезинфекцию вентиляционных шахт

Антон Новодережкин/ТАСС

В московском метро начали проводить дезинфекцию вентиляционных шахт. Как сообщили в пресс-службе московского метрополитена, обработка проводится генераторами горячего воздуха с дезинфицирующим средством.

Отмечается, что один генератор дезинфицирует до 6 тысяч кубических метров, эффективность паровой обработки очень высока.

Кроме того, в системе местной вентиляции, обеспечивающей воздухом служебные помещения станций, ведется промывка и замена фильтров. Теперь фильтры меняют в два раза чаще, а вентиляционные установки регулярно моются.

Воздух в столичной подземке очищают несколько раз в час 500 точек воздухозабора и воздуховыброса.

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