Провалившийся под лед пес обвел вокруг пальца отважного спасателя

Житель Нижнего Новгорода бросился в холодную воду с целью спасти провалившуюся под лед собаку, но пес его усилий не оценил: самостоятельно выбрался из проруби и убежал от совершавшего заплыв моржа.

Инцидент произошел во второй день "карантинных каникул", когда мужчина вместе с семьей и приятелями отправился на пикник.

"Ломай лед, Андрюха! Представляешь, если эта скотина сейчас заберется на лед и свалит?!" — переговаривались между собой оставшиеся на берегу водоема мужчины.

Именно так и произошло: пока спасатель с трудом пробирался к собаке, она из последних сил смогла забраться на лед и неспешно побрела к противоположному берегу. Отважному мужчине пришлось возвращаться ни с чем.

Ряд пользователей соцсетей сочли его поступок настоящим подвигом, другие же назвали его безрассудным поведениям.