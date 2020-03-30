Дополнительные лаборатории для выполнения исследований на коронавирус открылись в Карелии. Метод ПЦР позволяет определить наличие инфекции с максимальной точностью. Об этом сообщает ГТРК "Карелия" со ссылкой на главу республики Артура Парфенчикова.

Все три новые лаборатории полностью оборудованы для приема граждан, вернувшихся из-за границы. Расходных материалов достаточно. Назначение на ПЦР-тест делает врач.

Раньше диагноситировать коронавирус можно было в Центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, рассказал в соцсетях глава Карелии. Нагрузка у специалистов была огромная — там проведено более 900 исследований. С 28 марта начали проводить диагностику в Республиканской инфекционной больнице, а с 30 марта — в кожно-венерологическом диспансере и в лаборатории системы ФСИН.

По последним данным, на сегодняшнее утро более девяти тысяч человек находятся в режиме самоизоляции. Два анализа — под сомнением, ожидаются уточненные результаты.