В Перми стая голодных собак загрызла женщину

В Перми возбудили уголовное дело после того, как стая бродячих собак загрызла женщину. Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета РФ, тело местной жительницы нашли в микрорайоне Висим утром 28 марта.

На теле женщины обнаружили следы многочисленных укусов. По версии следствия, собаки напали на нее вечером 27 марта, когда женщина одна возвращалась домой из гостей.

Следователи полагают, что должностные лица Пермской областной администрации пренебрегли своими обязанностями по регулированию численности бездомных животных. В это связи было возбуждено дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека" (часть 2 статьи 293 УК РФ). Ведется расследование.

28 марта аналогичный случай произошел в Саяногорске: там стая бездомных собак напала на 11-летнего мальчика. К счастью, ребенок выжил. Местные следователи также возбудили уголовное дело.