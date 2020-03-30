Очередной распространитель фейковой информации найден в Иркутской области

Полицейские Иркутской области установили личность распространителя фейковой информации о коронавирусе — 20-летняя жительница Усольского района записала и разослала голосовое сообщение, содержащее факты, не соответсвующие действительности.

Студентка в своем сообщении, распространявшимся среди одногруппников, сослалась на некую медсестру, рассказавшую, что в районе и области заболело колоссальное количество человек, больницы не справляются, и ситуация вышла из под контроля.

На девушку оформлены административные материалы, которые будут переданы в суд в ближайшее время. За распространение фейковой информации ей грозит штраф — до 100 тысяч рублей.

К настоящему времени в Иркутской области зафиксированы два заболевания вирусом COVID-2019.