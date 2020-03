Юный борец в США задержал неадекватного преступника

В американском местечке Лас-Крусес 16-летний американский борец Ханаан Бауэр вступил в схватку с преступником, который на автозаправке намеревался украсть детей у молодой женщины, скрутил его и удерживал до прибытия полиции. Об этом рассказала мать юного спортсмена в социальных сетях.

Хулигана зовут Даниэль Арройо Белтран, ему 22 года. Неподалеку от заправки находится автостанция, на которую приехал междугородний автобус. И Арройо пытался отобрать троих детей у женщины, ожидавшей такси. Он схватил за руку 2-летнего ребенка, ударил мать, которая едва не задавила своего младшего сына, находившегося в специальной сумке за спиной.

Матери с детьми удалось спрятаться в магазине на заправке, но Арройо преследовал ее, избил одного из добровольных защитников женщины, при этом он вел себя неадекватно. Бауэр, юный борец-тяжеловес, увидел происходящее, вмешался и расправился с хулиганом за несколько секунд. Сначала он бросил его на землю, а потом взял на удушающий прием.

Отец Ханаана Трой заявил, что не удивлен поступком сына: "У него всегда было золотое сердце". В восторг от поступка юноши пришел и президент лиги смешанных единоборств UFC Дэйна Уайт. "Ханаан Бауэр, ты потрясающий, — цитирует главу UFC издание "Спорт-экспресс". – Когда этот эпизод Сумеречной Зоны закончится, я бы с радостью пообщался с тобой".

