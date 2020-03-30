Автор хита I Love Rock 'n' Roll умер от коронавируса

В США умер музыкант Алан Меррилл, написавший знаменитую песню I Love Rock 'n' Roll. Ему было 69 лет. Причина смерти — коронавирус.

О смерти Меррилла сообщила его дочь. "Оставайтесь дома. Если не ради себя, то ради других. Ради моего отца", — призвала Лора Меррилл.

Песня I Love Rock 'n' Roll была написана Аланом Мерриллом в 1975 году. Но всемирную известность композиция получила через несколько лет, когда ее исполнила Джоан Джетт. Запись была семь недель лидером хит-парада Billboard Hot 100, сообщает ТАСС.

По последним данным, в США зафиксировано более 143 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, умерли около 2,5 тысячи человек. ВОЗ признала ситуацию пандемией. Мировая статистика - более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек умерли.