Китай предлагает миру архитектуру интернета, облегчающую тотальный контроль

Китай предлагает Международному союзу электросвязи (International Telecommunication Union, ITU) стандартизировать новую модель передачи данных для "интернета будущего", которая заменит нынешнюю, основанную на протоколах TCP и IP. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания презентации.

Разработчики архитектуры "New IP" утверждают, что в текущем виде интернет достиг пределов своего развития, и крупномасштабное внедрение технологий вроде голографического телеприсутствия, самоуправляемых автомобилей или дистанционной хирургии на "устаревшем" TCP/IP будет невозможно. Их оппоненты отмечают, что New IP позволит государствам полностью контролировать телекоммуникации, внедряя ограничения аналогичные китайскому "Великому фаерволу" и даже более совершенные, при этом с гораздо меньшими затратами.

Как пишет издание, представленная делегатам на конференции ITU в сентябре прошлого года презентация была скупа на детали об устройстве New IP, как и на доказательства невозможности продолжать развитие интернета на основе текущих технологий. Зато там было множество изображений мира будущего, где технологии из фантастических фильмов стали реальностью.

Разработкой New IP занимаются инженеры из Huawei — китайского IT-гиганта, которого США подозревают в шпионаже через поставляемое по всему миру телекоммуникационное оборудование, а помогают им коллеги из государственных телеком-операторов China Mobile и China Unicom. В качестве одного из руководителей проекта FT называет Ричарда Ли из калифорнийского подразделения Huawei, занимающегося исследованиями и разработками — Futurewei. Предоставить его комментарии для публикации в Huawei отказались, ограничившись следующим текстом:

"Целью New IP является обеспечить новые решения в области технологий интернет-протоколов, которые смогут поддерживать будущие технологии "интернета всего" (Internet of Everything), голографических коммуникаций и телемедицины. Исследования и инновации в области New IP открыты ученым и инженерам со всего мира, чтобы они могли поучаствовать в них и внести свой вклад".

Критики китайской инициативы утверждают, что она представляет собой "решение в поисках проблемы", в то время как используемые сейчас протоколы подходят и для технологий будущего. Те, кто присутствовал на более технических презентациях New IP с участием Ли, говорят, что предлагаемая архитектура является монолитной, вертикально интегрированной и стремится тесно "привязать" приложения к используемой ими сети. Внедрив ее, оператор связи по команде от государства сможет не просто ограничивать доступ граждан к тому или иному "нежелательному" контенту, но и непосредственно управлять доступом их устройств к сети.

Директор бюро стандартизации электросвязи ITU Билель Джамусси заявил FT, что в компетенцию организации не входит определение технологий как "вертикальных" или подходящих для злоупотреблений в авторитарных режимах По его словам, любая технология — это "обоюдоострое" оружие, а выбор того или иного подхода к построению интернет-инфраструктуры является суверенным делом каждой страны.

Решение о том, чтобы принять предложение Китая за основу одного из будущих стандартов интернета, будет обсуждаться на конференции ITU, которая должна пройти в Индии в ноябре 2020-го. Если большинство делегатов не одобрят его, рассмотрение продолжится, но уже только представителями стран-членов ITU и за закрытыми дверями. Делегаты из западных стран настаивают, что торопиться с одобрением нельзя, и просят замедлить процесс. По мнению одного из участников делегации от Нидерландов, "открытая и адаптивная природа" интернета — как в техническом плане, так и с точки зрения управления — стала основой его успеха. Он "особенно озабочен" том, что модель New IP отходит от этой философии.